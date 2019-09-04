الشباب والرياضة تواصل فعاليات معسكر الصعيد ببرنامج دعم إيدك معانا

استكملت وزارة الشباب والرياضة، رابع معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالأقصر، الذي تنفذه الوزارة في الفترة بين 1إلى 5 سبتمبر، بمشاركة مبادرات محافظات "الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج" في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية

في كافة المجالات.

وناقش الحاضرون الخطوة الرابعة والخامسة في خطوات التفكير التصميمي، وهي تصميم النموذج المبدئي واختبار الفكرة، وناقشوا مخطط الحل، ومنهجية التنفيذ، وكيف يصل المستخدمون للحل، وكيفية إدارة العلاقة معهم، والموارد، وما هي الموارد التي يحتاجها للتنفيذ، ومصادر الدخل وما هي المصادر المختلفة للنشر، والشركات ومن تحتاجه للتعاون معه، وهيكل التكاليف، وكيفية بناء وتنفيذ الحل، وما

هي القيمة المضافة للمستخدم، والتحدي التصميمي وكيفية حلها، والتعريف بالمستخدم الذي يصمم له، والتأثير المجتمعي، والبدائل المتاحة، وأهداف التنمية المستدامة.

ويعد معسكر الاقصر هو أحد معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" التي بدأت بمعسكر القاهرة بالفترة من (21- 24) يوليو، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية"، ثم معسكر بورسعيد بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من 4إلى 8 أغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"، ثم معسكر الفيوم 21 إلى 25 اغسطس لمبادرات محافظات بالفيوم، لمحافظات" الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط".