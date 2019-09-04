الرياضة : 11 فيلماً قصيراً مرشحاً لأوسكار الإبداع الافريقي

نظمت وزارة الشباب والرياضة منافسات مجال الافلام القصيرة، ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الافريقي ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩، بالقاهرة والفيوم.

وضمت الافلام المرشحة لنيل اوسكار الإبداع الافريقي ، فيلم “the green killers “ من توجو، رقم رانيا من

مصر، منيره من مصر، لم ينته بعد من موريتانيا ، Charity من جنوب السودان، كفايا من جنوب السودان، عليا من الصومال، من انت من الصومال، Restoring Uganda. Northern chapter من اوغندا، عروس الاربعين من السودان، Jethwa من كينيا.

وتتشكل لجنة تحكيم مجال الافلام القصيرة في اوسكار الإبداع الافريقي من الدكتورة غادة جبارة -نائب رئيس اكاديمية الفنون، المخرج هاني خليفه، مدير التصوير أحمد حسين .

يذكر ان الدول المشاركة في اوسكار الإبداع الافريقي شباب من دول السودان ، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر ، جنوب افريقيا، بالاضافة الي مصر.