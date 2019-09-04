كهربا يكشف عن وجود شرط جزائي في عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

كشف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، عن شرط جزائي وضعه خلال تعاقده مع ناديه يمكنه من الرحيل فى أى وقت، لافتًا إلى أنه كان يتمنى العودة للاحتراف الخارجي، وأنه كان ذاهبا للتوقيع لفريق تركي، ولم يكتمل الانتقال بسبب رفض وضع شرط جزائي في العقد.

وتابع كهربا:" أمر بمرحلة انتقالية فى حياتى الكروية، وأمارس تدريبى بشكل جيد، ولدى شرط جزائي بمبلغ ليس كبيرا، يمكننى من الرحيل في حالة عدم التأقلم، وسنرى ماذا سيحدث خلال الشهور القليلة المقبلة".

وأكد اللاعب، أنه رحل عن النادى الأبيض"الزمالك" بعد انتهاء عقده فى

30 يونية الماضى وعدم حصولة على الكثير من مستحقاته، قائلًا:" مشاكلى كانت مع شخصين فقط فى النادى الأبيض تسبب فى الأذى لي، وليست لها علاقة بالنادى".

يشار إلى أن محمود عبدالمنعم "كهربا" رحل الصيف الجاري عن صفوف نادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده، في الوقت الذي يؤكد فيها المسئولين في الزمالك أن اللاعب لديه عقد جديد بخلاف المنتهي هذا الصيف.