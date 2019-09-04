اليوم.. الترسانة يواجه بلدية المحلة وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة أحد أندية القسم الثاني نظيره بلدية المحلة اليوم الأربعاء وديًا، على ملعب حسن الشاذلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا ، وذلك ضمن الاستعدادات لمنافسات دورى القسم الثانى للموسم الجديد.

وتضم قائمة الشواكيش كلًا من..

أشرف بخيت، وعبد الله محمد، وأحمد هشام، وأحمد عماد، ومحمود شاكر، وطارق وطنى، وايهاب ياسر ريان، وهشام رجب، وإبراهيم منصور، وأحمد جمال، وإيهاب فؤاد، و عمرطارق، وليد فوزى، ورضا سيد.