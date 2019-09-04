فيدرر خارج أمريكا المفتوحة للتنس

خسر روجير فيدرر المصنف الثالث عالمياً على يد البلتغاري غريغور ديميتروف بنتيجة ٣-٦، ٦-٤، ٣-٦، ٦-٤، ٦-٢.

وقد عاني فيدرر من خسارة الألقاب في الجراند سلام خلال (٢٠عاما) بسبب إصابته في الظهر فكثرت أخطائه التي استغلها البلغاري المصنف ٧٨ عالمياً ليحقق بذلك فوزه

الأول علي السويسري صاحب (٣٨عاما) في ٨ مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

ولم يتمكن فيدرر من الظهور بالمستوى المطلوب منه في الدورين الأول والثاني حيث احتاج لأربع مجموعات لعبور كل منهما، لكنه استطاع

بشكل تدريجي أن يسترجع مستواه في الدورين الثالث وثمن النهائي.

ولم يسبق لديمتروف الذي استطاع الوصول للمركز الثالث عالمياً الفوز ببطولة الماسترز ٢٠١٧، وتخطي دور ال١٦ في الجراند سلام وهو الدور الذي تخطاه عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٦.

ويستعد ديميتروف لملاقاه الروسي دانييل مدفيديف المصنف الخامس والذي استطاع هزيمة ستانيسلاس فافرينكا بنتيجة ٧-٦ (٨-٦)، ٦-٣، ٣-٦، ٦-١.