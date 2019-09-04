كارفاخال : صفقة نيمار ؟ .. هذا ما حدث بالضبط

كشف داني كارفاخال، النجم الإسباني لنادي ريَال مدريد، عن ما حدث كواليس ما دار بين لاعبي النادي الملكي بخصوص صفقة النجم البرازيلي نيمار جُونيور، مؤكدا أنهم قموا باستفسار كاسيميرو ومارسيلو.
وصرح داني كارفاخال في خُروج إعلامي مع راديو “الكوبي” قائلا :” شاهدنا في أحد الأيام أن نيمار ذاهب إلى برشلونة، وفي يوم آخر قيل أنه اقترب منا .. وفي الأخير، لقد بقي في باريس”.
وأضاف :” لقد سألنا رفاقنا البرازليين، كاسيميرو ومارسيلو .. وأخبرونا أنهم لا يعرفون ما الذي سيحدث .. قالوا لنا أن هُنا شكوك”.
واسترسل النجم الإسباني في الحديث قائلا :” إن نيمار من بين أفضل 5 أو 3 لاعبين في العالم .. وهذا النوع من اللاعبين مُرحب به في أي فريق”.
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