رياضة | بيان مانشستر سيتي يسعد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مانشستر سيتي يسعد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم بيانًا عن آخر تطورات إصابة مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت الذي تردد أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وأكد بيان مانشستر سيتي أنلابورت خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة وأجريت في برشلونة بعد أن تعرض اللاعب لإصابة في الغضروف المفصلي، أثناء فوز السيتي على برايتون يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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وأضاف البيان: "سيتم تقديم التشخيص الأكثر تفصيلا عن حالة لابورت في الوقت المناسب".

وتوقعت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن يغيب لابورت عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة، دون أنَّ تحدد المدة الدقيقة لغيابه مما يبعث الأمل في صفوف ليفربول المنافس لفريق مانشستر سيتي على اللقب.