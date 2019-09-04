رياضة | طريقة لعب الهلال السعودي بعد ضم كويلار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة لعب الهلال السعودي بعد ضم كويلار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي ضم اللاعب الكولومبي، جوستافو كويلار، قادمًا من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك في صفقة كلفت إدارة الزعيم نحو 7 مليون يورو تقريبًا، وهو الأمر الذي يعني أن اللاعب قد جاء من أجل أن يكون تدعيم قوي لتشكيلة رازفان لوشيسكو المدرب الروماني الأساسية في قادم المباريات سواء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أصبح نادي الهلال قريب من التأهل إلى دور نصف النهائي فيها.

وهنا يأتي التساؤل كيف ستكون طريقة لعب نادي الهلال السعودي تحت قيادة كويلار، وهل سيجبر المدرب الروماني على تغير خطة لعبه من أجل أن يجد مكان لجوستافو كويلار في التشكيل الأساسي للنادي في الفترة المقبلة، أم إن كويلار قد يطيح بواحد من نجوم الفريق الأساسيين من تشكيلة لوشيسكو؟

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التوقعات والمحلليين يؤكدون، بأن المدرب الروماني لوشيسكو قد يضطر للتنازل عن واحد من الثنائي، سليمان الفرج أو محمد كنو، في منطقة خط الوسط، وذلك لكون هذا المركز هو المفضل بالنسبة لجوستافو كويلار، وذلك في حالة فضل لوشيسكو أن يستمر بنفس خطة اللعب التي يقدمها مع الهلال في الوقت الحالي.

في حالة أراد المدرب الروماني أن يبقى على سليمان المفرج ومحمد كنو ضمن التشكيلة، فإنه سيحول طريقة لعب الهلال إلى 4-3-3 بدلًا من 4-2-3-1، حتى يدفع بالكولومبي جوستافو كويلار كثالث في خط الوسط مع كنو والمفرج، وفي هذه الحالة سيكون مضطر للتنازل عن واحد من رباعي المقدمة.

وبحسب ما يؤكده المحللون، فإن كويلار سيكون أساسيا في تشكيلة الزعيم في الفترة المقبلة، وذلك بسبب قدرة اللاعب الكبيرة في تقديم الإضافة المطلوبة في خط الوسط، حيث يمتاز اللاعب الكولومبي، بالتحول الهجومي السريع من منطقة خط الوسط إلى المناطق الهجومية، بالإضافة إلى قدرته على تحطيم هجمات المنافسين، وهو ما دفع نادي الهلال إلى الإصرار على التعاقد معه ودفع ما يقارب ال7 مليون يورو للحصول على خدماته في هذا الصيف.