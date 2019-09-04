رياضة | تأجيل مباراة ليفربول ووستهام بسبب مونديال الأندية

أعلن نادي وستهام الإنجليزي تأجيل موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لانشغال الأخيرة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان من المقرر إقامة لقاء ليفربول ضد وستهام يوم 21 ديسمبر المقبل ولكن تم تأجيل اللقاء بسبب مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية في ذلك التوقيت، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة لاحقًا، وذلك حسبما أعلن وست هام على موقعه الرسمي.

ودعا وست هام عبر موقعه الرسمي أنصار الفريق، لشغل جميع المقاعد بملعب الفريق الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، عندما يستقبل الفريق اللندني، نظيره ليفربول.

يذكر أن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالتغلب على توتنهام في المباراة النهائية.

وتحتضن قطر منافسات مونديال الأندية في الفترة ما بين يومي 11 و21 ديسمبر / كانون أول المقبل.