رياضة | الأهلي يتخلى عن الطائرة الخاصة أمام كانو سبورت (تفاصيل الرحلة كاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخلى عن الطائرة الخاصة أمام كانو سبورت (تفاصيل الرحلة كاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي أنه قام بإنهاء كافة أمور السفر الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى غينيا الاستوائية استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأحمر يوم 11 سبتمبر إلى غينيا الاستوائية استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، على أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة بـ48 ساعة لترتيب كافة الأمور الخاصة هناك من مقر الإقامة وملاعب التدريب.

وقال سمير عدلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الفريق لن يسافر على متن طائة خاصة وسيسافر بالطرق المعتادة.. سنتوجه من مطار القاهرة إلى أديس أبابا ترانزيت ثم نستقل طيارة أخرى إلى مالابو بغينيا الإستوائية".

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