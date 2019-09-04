رياضة | الأهلي يتخلى عن الطائرة الخاصة أمام كانو سبورت (تفاصيل الرحلة كاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخلى عن الطائرة الخاصة أمام كانو سبورت (تفاصيل الرحلة كاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي أنه قام بإنهاء كافة أمور السفر الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى غينيا الاستوائية استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأحمر يوم 11 سبتمبر إلى غينيا الاستوائية استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، على أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة بـ48 ساعة لترتيب كافة الأمور الخاصة هناك من مقر الإقامة وملاعب التدريب.
وقال سمير عدلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الفريق لن يسافر على متن طائة خاصة وسيسافر بالطرق المعتادة.. سنتوجه من مطار القاهرة إلى أديس أبابا ترانزيت ثم نستقل طيارة أخرى إلى مالابو بغينيا الإستوائية".
فايلر يطلب ملعبا إضافيا بجوار التتش
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول طلبات السويسري فايلر المدير الفني الجديد للأهلي بعد التعاقد معه بشكل رسمي في الأيام الماضية.
وقال شوبير أثناء تقديمه برنامج "ساعة مع شوبير"، المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم: فايلر مدرب الاهلي الجديد طلب من الإدارة توفير ملعب بديل مع ستاد التتش بالجزيرة.
وأضاف: شوبير: "المدرب أيضاً طلب من النادي خوض لقاء ودي مع أحد الأندية للتعرف على اللاعبين والوقوف على المستويات قبل خوض المرحلة الجادة.
وأشار شوبير إلى الأهلي قد يتواصل مع أحد الأندية أو استاد القاهرة لتأجير الملعب الفرعي لتلبية مطالب المدرب فايلر في الفترة القادمة.