رياضة | خبر سار لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم إيريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بعدما حصل على راحة أمس بسبب الإصابة.



وكان إيريك قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام بتروجت، حيث خرج في الشوط الثاني وحل زميله أحمد علي بديلًا له.

وفاز بيراميدز على بتروجت بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس مصر، أحرزهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن.



وسيلتقي بيراميدز مع نظيره الزمالك في المباراة النهائية والمقرر لها يوم الأحد المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الملعب الذي سيحتضن اللقاء، وعدد الجمهور.



وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي عقب مباراة فريقه أمام بتروجت بعد تعرضه للإصابة في الكاحل.

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وكشف مصدر داخل بيراميدز أن تراوري سيكون جاهزًا لمواجهة الزمالك، وأنه سيتدرب بشكل طبيعي مع الفريق.



وفي نفس السياق يؤدي رجب بكار لاعب بيراميدز برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الشد الخفيف الذي شعر به في مباراة بتروجت الأخيرة وأجبرت الإصابة التي تعرض لها بكار في خروجه من المباراة قبل نهايتها بدقائق قليلة وحلول زميله أحمد توفيق بديلًا له.

ومن المقرر أن ينتظم بكار في تدريبات الفريق الجماعية عقب تعافيه تمامًا من الشد الخفيف الذي يعاني منه في العضلة الضامة.



وأكد المصدر داخل بيراميدز على جاهزية اللاعب لمباراة بيراميدز المقبلة أمام الزمالك، والتي ستقام الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.

