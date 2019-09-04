رياضة | عاجل.. فايلر يحرج الأهلي ويطلب ملعبا إضافيا مع التتش

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول طلبات السويسري فايلر المدير الفني الجديد للأهلي بعد التعاقد معه بشكل رسمي في الأيام الماضية.

وقال شوبير أثناء تقديمه برنامج "ساعة مع شوبير"، المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم: فايلر مدرب الاهلي الجديد طلب من الإدارة توفير ملعب بديل مع ستاد التتش بالجزيرة.

واضاف: شوبير: المدرب أيضاً طلب من النادي خوض لقاء ودي مع احد الأندية للتعرف على اللاعبين والوقوف على المستويات قبل خوض المرحلة الجادة.

واشار شوبير إلى الأهلي قد يتواصل مع أحد الأندية أو ستاد القاهرة لتأجير الملعب الفرعي لتلبية مطالب المدرب فايلر في الفترة القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام كانو سبورت الغيني، المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.