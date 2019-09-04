رياضة | الأهلي يحدد موعد السفر لمواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد السفر لمواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يوم 11 سبتمبر الجاري، موعدًا لسفر الفريق الأول لكرة القدم، إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق البعثة كلا من سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بحوالي 48 ساعة للإطمئنان على كافة الترتيبات والملاعب هناك، والتي سيخوض عليها الفريق تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ويحصل الجهاز الفني والإداري واللاعبين، خلال الساعات المقبلة على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى غينيا، تجنبا للأمراض المنتشرة داخل البلاد الإفريقية.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي سيخوضها الفريق تحت قيادته الفنية الجديدة السويسري رينية فايلر، والتي ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا ضمن مباريات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

من هو رينيه فايلر

ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017 كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-31 المفضلة للقلعة الحمراء.

بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

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تجربة في الدرجة الثانية

ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.

تجربة ألمانية

انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

السفر إلى بلجيكا

تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عودة إلى سويسرا

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.