رياضة | استياء داخل ريال مدريد من الميركاتو لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء داخل ريال مدريد من الميركاتو لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على وجود استياء داخل نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب فشل إدارة الفريق في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي أغلقت مساء الأثنين.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن استياء نادي ريال مدريد الوحيد بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية، يعود إلى فشل النادي في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأضافت: "سبب الاستياء يعود إلى احتياج النادي للاعب وسط لتدعيم صفوفه في هذا المركز نظرًا لتواجد الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، اللذان تقدما في العمر، لذلك يفتقد الميرنجي للمعدلات البدنية المطلوبة في مركز الوسط المدافع والمتمثلة في النجم الفرنسي".

ورغم تعاقد ريال مدريد مع العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي، والتي يأتي على رأسها الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، إلا أن صفقة بوجبا كان يعول عليها الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي.

Advertisements

ولم تكتمل صفوف الملكي حتى الآن بسب الإصابة التي تعرض لها هازارد، التي تتطلع الجماهير لقيادته للفريق نحو منصات التتويج من جديد بعد موسم صفري على مستوى البطولات تعرض له الميرنجي في الموسم الماضي.

ويبدو أن فترة التوقف الدولي جاءت في صالح هازارد، حتى يتمكن اللاعب من التعافي وخوض أول مباراة رسمية مع فريقه الجديد من أجل تقديم أوراق اعتماده مبكرًا داخل جدران "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي. وعلى الرغم من تكبد خزينة الملكي ما يقارب 300 مليون يورو بسبب إبرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي، إلا أن بيريز يواجه انتقادات لاذعة من قبل جماهير العملاق الإسباني نظرًا لعدم اقتناعهم بمستوى الفريق حتى الآن وتحقيقه لنتائج كارثية سواء على صعيد المباريات الودية أو اللقاءات الرسمية التي خاضها الفريق حتى الآن.