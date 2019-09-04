رياضة | شوبير يكشف آخر تفاصيل مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير كافة التفاصيل الخاصة بمباراة نهائي كأس مصر والتي ستجمع بين الزمالك ونظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية من البطولة بعد تغلبه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، فيما تخطى بيراميدز عقبة بتروجت بهدفين دون رد في مباراة النصف نهائي.

وقال شوبير خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"المؤكد أن مباراة نهائي كأس مصر لن تقام في استاد القاهرة وهو أمر مؤكد لانشغاله بكأس العالم للكرة الطائرة للسيدات".

وأضاف شوبير: "المباراة لن تقام أيضًا في استاد الدفاع الجوي لسببين لأن به صيانة، بجانب أنه ملعب فريق بيراميدز ، وبالتالي لن يحتضنا نهائي كأس مصر يوم الأحد".

وزاد :"المتبقي هم 3 ملاعب والأقرب هو استاد السلام، وهناك فرصة جيدة لملعب برج العرب ثم يأتي بعده استاد بتروسبورت وإن كان هناك استبعاد لفكرة إقامة المباراة عليه".

وحول عدد الجمهور الذي سيتواجد في المدرجات لهذه المباراة في نهائي كأس مصر قال: "الاتحاد المصري لكرة القدم طلب حضور أكبر عدد من الجمهور لحضور هذا اللقاء".

وتساءل: "هل الأمن سيوافق على العدد كاملًا؟ اليوم سيتم تحديد الملعب، والأقرب هو برج العرب في حالة إقامة المباراة في الإسكندرية، أتصور أن الجمهور لن يقل عن 10 ألاف".

وزاد: "طاقم الحكام سيكون أجنبي والاتحاد أرسل لعدد من الاتحادات بخصوص تجهيز حكم لهذا اللقاء وسيحسم هذا الأمر خلال 48 ساعة.. هناك كلام تردد أن يتم جلب حكم مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري من أذربيجان، والذي قدم مباراة مميزة للغاية ولا أعتقد أن يتم هذا الاقتراح لأنه من الصعب أن يدير حكم أجنبي مباراتين متتاليتين".

وتابع شوبير: "لاعبو منتخب مصر الأوليمبي يتدربون بشكل طبيعي مع الزمالك، وهذا حقه تمامًا وهم محمد صبحي حارس المرمى، ومحمد عبد السلام قلب الدفاع، وإمام عاشور، ومصطفى محمد، وهو نفس الأمر بالنسبة للاعبي الزمالك التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي خاصة وأن العلاقة رائعة مع الزمالك".