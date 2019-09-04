رياضة | الأهلي يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة التعاقد مع مهاجم النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة التعاقد مع مهاجم النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعليق على فكرة ضم لاعب أجنبي يعزز قيادة هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية تونسية اليوم، عن تعاقد المارد الأحمر مع التونسي الشاب قصي رجب لاعب النجم الساحلي التونسي، في صفقة انتقال حر بداية بالموسم الجديد.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" "إن النادي لم يكلفه بأي شئ منذ عودته من خارج البلاد، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتولي قيادة الفريق فنيا.. لوتم التعاقد مع اللاعب، سيتم الإعلان عن ذلك، ولكن لم نفعل شيئا حتى الآن".

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ووفقاً لما نشرته " Africans Got Football - AGF" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهلي نجح في التعاقد مع قصي رجب صاحب الـ17 عاماً في صفقة انتقال حر بدون دفع أي مبلغ مالي لحسم الصفقة.

وفي حالة إعلان النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم التونسي سيكون مطالباً وقتها بالاستغناء عن احد لاعبيه الاجانب سواء في عملية بيع نهائي أو الخروج على سبيل الإعارة لفسح مكان للوافد الجديد كما يحق للأهلى إعارة قُصى رجب، حيث تمنح لوائح اتحاد الكرة النادى حق إعارة اثنين من لاعبيه الأجانب.

ويضم الأهلي 5 لاعبين أجانب في صفوفه وهم جونيور أجايي وعلي معلول والمالي آليو ديانج والأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو ولذلك سيكون النادي مطالب وقتها برحيل أحد اللاعبين لتسجيل التونسي الشاب في حالة رغبة النادي في قيده بالقائمة المحلية والإفريقية.