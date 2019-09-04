300 مليون يورو تدخل نيمار دا سيلفا في نوبة بكاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مر هذا الصيف على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بصعوبة بالغة، وترددت أنباء كثيرة حول انتقاله إلى فريقه القديم برشلونة، ثن أنباء عن تعثر المفاوضات قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رفض رحيل نيمار بمبلغ أقل من 300 مليون يورو، وهو ما لم تقدر عليه إدارة برشلونة لذلك فشلت الصفقة.

صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، ذكرت أن ناصر الخليفي أكد أن رحيل نيمار إلى برشلونة لن يكون سهلا.

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صحيفة “سبورت” الإسبانية، تحدثت عن موقف نيمار عقب معرفته بفشل المفاوضات مع برشلونة، حيث اتصل به أحد مسئولي النادي الكتالوني ليبلغه بفشل المفاوضات وهو ما جعله يشعر بالحزن.

الصحيفة، أضافت أن نيمار أحس بالحزن والإحباط ودخل في نوبة من البكاء، بعد علمه أنه سيظل عالقا لعام آخر في باريس سان جيرمان، لأنه كان يعتقد أن “بي إس جي” سيوافق على رحيله.

وأكدت أن نيمار لم يفقد حلم العودة للعب مجددا بجاور ميسي في ملعب “الكامب نو” ولكن تم تأجيل ذلك حتى “الميركاتو” الصيفي المقبل.

وتعد تلك المصيبة الثانية لنيمار خلال الصيف الحالي حيث بدأ الصيف باتهامه في قضية اغتصاب عارضة أزياء، والتي برأه فيها الادعاء البرازيلي بعد ذلك.