ديميتروف يتغلب على فيدرر في "فلاشينغ ميدوز"

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

كتب وكالات

خرج غريغور ديميتروف من ظل روجر فيدرر، الثلاثاء، ليتأهل إلى قبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد فوز مفاجئ 3-6 و6-4 و3-6 و6-4 و6-2 على اللاعب السويسري الجريح.



وقبل انطلاق البطولة، لم يبد أن ديميتروف المصنف 78 عالميا يمثل أي تهديد، بعد أن حقق فوزا واحدا في مبارياته الثماني الأخيرة.

لكن اللاعب البلغاري، الذي وصل من قبل إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، استعاد بعضا من مستواه على الملاعب الصلبة في نيويورك، وحقق انتصاره الأول في ثماني مواجهات ضد فيدرر، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

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وبدا روجر فيدرر قويا في بداية المباراة، لكنه لم يستطع الحفاظ على مستواه العالي المعتاد أمام اللاعب البلغاري الشجاع.

وجاءت نقطة التحول في المجموعة الرابعة عندما أنقذ ديميتروف خمس نقاط لكسر إرساله ليفوز بالمجموعة، ويعادل النتيجة 2-2.

وقبل بداية المجموعة الخامسة استدعى فيدرر (38 عاما) الطبيب الذي رافق اللاعب السويسري، بعد محادثة قصيرة، إلى خارج الملعب من أجل التعامل مع مشكلة في الظهر على ما يبدو.

وحين استؤنف اللعب استغل ديميتروف الفرصة، وكسر إرسال فيدرر في الشوط الافتتاحي للمجموعة الخامسة ثم كسره مرة أخرى مع عدم استطاعة اللاعب السويسري الدفاع ليمضي اللاعب البلغاري قدما نحو أكبر انتصار في مسيرته.