شكرا لقرائتكم معاذ ينقطع عن تدريبات سموحة من أجل الانتقال للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقطع محمود معاذ ظهير أيسر سموحة عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية رافضا العودة للتدريبات بعد علمه بخروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن. ويسعى محمود معاذ للضغط على إدارة ناديه للموافقة على رحيله للإسماعيلى خاصة وأنه يعلم أنه سيشارك بشكل اساسى مع الدراويش فى ظل عدم وجود لاعب فى نفس مركزه. Advertisements كان مسئولو الإسماعيلى قد دخلوا فى مفاوضات جادة مع سموحة من أجل التعاقد مع محمود معاذ وعرضوا 3 مليون جنيه ووجيه عبد الحكيم، إلا ان إدارة النادى السكندرى طلبت الحصول على 4 مليون جنيه وهو ما رفضته إدارة الدراويش.

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