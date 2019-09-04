شكرا لقرائتكم تأجيل أولى مباريات يد الزمالك فى دورى المحترفين 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تأجيل أول لقاءات فريق الزمالك فى دورى المحترفين للكبار والمرتبط مواليد 2002 ، 24 ساعة لتقام الجمعة بدلا من غدا.

وقال عبد المنعم أن هذا التأجيل يأتى وفقا لإرتباط الزمالك بإقامة الجمعية العمومية له على مدار 3 أيام لينقل مباراتى المحترفين و المرتبط على صالة ميت عقبة الجمعة.

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ومن المنتظر أن تشهد أولى جولات دورى المحترفين لقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الطيران و 6 أكتوبر مع الأوليمبى و سبورتنج مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع طلائع الجيش وأصحاب الجياد مع حدائق الأهرام و سموحة مع جزيرة الورد و الجزيرة مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الزهور على صعيد المحترفين و المرتبط.