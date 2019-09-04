شكرا لقرائتكم تأجيل أولى مباريات يد الزمالك فى دورى المحترفين 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تأجيل أول لقاءات فريق الزمالك فى دورى المحترفين للكبار والمرتبط مواليد 2002 ، 24 ساعة لتقام الجمعة بدلا من غدا.
وقال عبد المنعم أن هذا التأجيل يأتى وفقا لإرتباط الزمالك بإقامة الجمعية العمومية له على مدار 3 أيام لينقل مباراتى المحترفين و المرتبط على صالة ميت عقبة الجمعة.
ومن المنتظر أن تشهد أولى جولات دورى المحترفين لقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الطيران و 6 أكتوبر مع الأوليمبى و سبورتنج مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع طلائع الجيش وأصحاب الجياد مع حدائق الأهرام و سموحة مع جزيرة الورد و الجزيرة مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الزهور على صعيد المحترفين و المرتبط.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل أولى مباريات يد الزمالك فى دورى المحترفين 24 ساعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.