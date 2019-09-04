شكرا لقرائتكم مدير استاد الإسكندرية: راعية اتحاد الكرة أبلغتنا باستضافة نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، إن الشركة الراعية لاتحاد الكرة أبلغت هيئة الاستاد باستضافة ملعب الإسكندرية لنهائى كأس مصر المقرر إقامته يوم الاحد المقبل .

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ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر بعد تأهل الفريقان عقب فوزهما على الإتحاد السكندرى وبتروجت على الترتيب .

وأكد سعد فى تصريحات لتايم سبورت، أن الشركة الراعية خاطبتنا فى البداية لإستضافة نهائى البطولة الأقدم فى مصر ، وقد وافقنا على الفور وهو ما جعل الراعية تؤكد على استضافة ستاد الإسكندرية للمباراة بعد الحصول على الموافقات الامنية المطلوبة .