شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يتدرب على ركلات الجزاء قبل نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، فقرة تدريبية للاعبين، بتسديد ركلات الجزاء، خلال المران الجماعى الذى سيقام مساء اليوم الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس مصر. Advertisements الزمالك وبيراميدز .. ميتشو يخصص فقرة تدريبية لتسديد ركلات الجزاء وحرص ميتشو بالاتفاق مع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بتخصيص فقرة تدريبية على مدار الأيام المقبلة، لتجهيز اللاعبين وتدريبهم على تسديد ركلات الجزاء، وكذلك رفع كفاء حراس المرمى محمد أبو جبل وعواد فى التصدى لها، تحسبًا للجوء إليها فى حالة انتهاء الوقت الأصلى من مواجهة بيراميدز وكذلك الأشواط الإضافية بالتعادل بين الفريقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يتدرب على ركلات الجزاء قبل نهائى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.