شكرا لقرائتكم الأهلى يسافر غينيا الاستوائية 11 سبتمبر الجارى لمواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للأهلى، على السفر لغينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من يوم 11 سبتمبر الجارى، لخوض مباراة كانو سبورت يوم 14 الشهر ذاته فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويجهز مسئولو الأهلى حالياً إجراءات السفر والتطعيمات اللازمة للاعبين قبل السفر إلى غينيا.

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جدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى البعثة سيسافران بـ48 ساعة من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالبعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب وغيرها من احتياجات الفريق فى الرحلة الغينية، التى ستكون الأولى للمدرب الجديد للفريق رينيه فايلر.