شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يقيد قائمته الثانية وتكتمل بـ 30 لاعبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتملت قائمة طلائع الجيش بقيد القائمة الثانية للاعبيه بإتحاد الكرة لتصبح قائمته تضم 30 لاعباً استعداداً للموسم الجديد . وفى قائمته الاولى قيد الطلائع 16 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبو المجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى ". Advertisements ثم أتم قيد قائمته الثانية بـ 14 لاعباً وهم الصفقات الجديدة التى أبرمها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وضمت : "إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى " وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلاً المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفًا وتلقت شباكهم 39

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يقيد قائمته الثانية وتكتمل بـ 30 لاعبا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.