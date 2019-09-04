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شكرا لقرائتكم 150 ألف دولار تنقل كهربا للأهلي في الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كهربا كشف النقاب للمرة الأولى عقب أزمته مع الزمالك عن مستقبله ، موضحاً أن انتقاله للنادي البرتغالي لا يعدو سوى خطوة انتقالية في مشواره الكروي.
كهربا
وأوضح كهربا في تصريحات تلفزيونية أمس، أنه سيُحدد مستقبله الكروي خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن هناك شرط جزائي ضعيف في عقده مع النادي البرتغالي حتى يرحل للنادي الذى يختاره في يناير المقبل دون مشاكل أو ضغوط.
كهربا
وغازل كهربا ، جمهور الأهلي ، قائلاً: جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي".
وشبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته" خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيس بوك".
وأكد كهربا أن رحيله عن الزمالك جاء بعد انتهاء مدة تعاقده مع القلعة البيضاء فى 30 يونيو الماضى ، موضحاً إنه رفض الاستمرار فى الزمالك نظرًا لعدم حصوله على كثير من مستحقاته المالية، مؤكدًا إنه لن يحصل عليها، ورغم ذلك لن يلجأ لشكوى الزمالك، مشيرًا إلى أن أزمته كانت بسبب تعرضه للإيذاء من شخصين داخل النادى، لافتًا إلى أن مشكلته لم تكن فى الزمالك بشكل عام.
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