القنوات الناقلة وموعد مباراة الأردن وتايوان يوم الخميس 5-9-2019 في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم...

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأردن وتايوان، هو ما سنتعرف عليه ضمن محتوى هذا المقال حيث يلعب المنتخب الأردني خارج الديار على ملعب تايوان ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ولعل جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان تود الإطلاع على القنوات الناقلة وموعد مباراة الأردن وتايوان اليوم الخميس في مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويبحث المنتخب الأردني خلال تلك المباراة لتحقيق الفوز من أجل تقديم انطلاقة قوية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسيعود المنتخب الوطني الأردني إلى الأردن بعد لقاء تايوان استعداداً لخوض مباراة ودية أمام منتخب بارا جواي في العاشر من الشهر الحالي على ملعب عمان الدولي.

موعد مباراة الأردن وتايوان

سيكون موعد مباراة الأردن وتايوان اليوم الخميس الموافق 5-9-2019 في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق بعد ظهر الخميس، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية وعشر دقائق مساء بتوقيت السعودية.

وتضم المجموعة الثانية مجموعة الأردن في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 كلاً من: منتخب تايوان – المنتخب الأردني – المنتخب الكويتي – منتخب نيبال – المنتخب الأسترالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايوان اليوم

متابعينا الكرام حتى الآن لم يتم الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايوان اليوم الخميس في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسوف نقوم بالمتابعة المستمرة لنقل القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايوان اليوم.