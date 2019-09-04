موعد مباراة سوريا والفلبين والقنوات الناقلة لها اليوم الخميس 5-9-2019 في التصفيات المؤهلة لكأس...

القنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا والفلبين، هو ما سنتعرف عليه ضمن محتوى هذا المقال حيث يلعب المنتخبين على ملعب باناد ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ولعل جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان تود الإطلاع على القنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا والفلبين اليوم الخميس في مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويبحث المنتخب السوري خلال تلك المباراة لتحقيق الفوز من أجل تقديم انطلاقة قوية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسيعود المنتخب الوطني السوري بعد لقاء الفلبين استعداداً لخوض مباراة ودية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، وسوف نوافيكم بمزيد من الأخبار عن ذلك.

موعد مباراة سوريا والفلبين

سيكون موعد مباراة سوريا والفلبين يوم الخميس الموافق 5-9-2019 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر الخميس بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية والعراق والمغرب، وفي تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت الإمارات.

وتضم المجموعة الأولى مجموعة سوريا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 كلاً من: منتخب “الصين ، والفلبين ، وغوام”.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والفلبين اليوم

ستكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا والفلبين اليوم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 هي قناة بي إن سبورت 1 الرياضية، وسنوافيكم بالمزيد عن القنوات الناقلة لمباراة سوريا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم.