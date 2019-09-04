رياضة | برشلونة رفض نجم البريميرليج في اليوم الأخير بالميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة رفض نجم البريميرليج في اليوم الأخير بالميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة رفضها برشلونة في الميركاتو الصيفي قبل إغلاقه بساعات قليلة على مستوي الصفقات.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تم عرض خدمات البرازيلي لوكاس مورا، نجم توتنهام، على برشلونة في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.
وأشارت إلى أن مسؤولي البارسا رفضوا إبرام الصفقة، بسبب أن قيمة إحضار اللاعب إلى "كامب نو" ستتخطى الـ 50 مليون يورو.
وتخوف برشلونة من ضم اللاعب البرازيلي، في ظل اعتقادهم بأنه قد لا يشكل أي إضافة لكتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بالموسم الحالي.
وكان مورا ورقة رابحة ساهمت بقوة في وصول توتنهام إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، ولكنه يناضل هذا الموسم لحجز مقعد أساسي مع سبيرز في تشكيلة الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.