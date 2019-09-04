رياضة | برشلونة رفض نجم البريميرليج في اليوم الأخير بالميركاتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة رفضها برشلونة في الميركاتو الصيفي قبل إغلاقه بساعات قليلة على مستوي الصفقات.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تم عرض خدمات البرازيلي لوكاس مورا، نجم توتنهام، على برشلونة في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن مسؤولي البارسا رفضوا إبرام الصفقة، بسبب أن قيمة إحضار اللاعب إلى "كامب نو" ستتخطى الـ 50 مليون يورو.