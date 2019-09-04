رياضة | استبعاد هازارد من تشكيلة بلجيكا.. وذعر في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد هازارد من تشكيلة بلجيكا.. وذعر في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن إيدن هازارد وشقيقه تورجان خرجا من تشكيلة المنتخب الذي يستعد لمواجهة سان مارينو واسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب الإصابة.

وخضع الاثنان لفحوص طبية بمعسكر بلجيكا وأظهرت معاناة إيدن من شد عضلي بينما أصيب شقيقه الأصغر في الضلوع.

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ولم يخض إيدن أي مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع فريقه الجديد ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي بسبب الإصابة.

ولم يعلن مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز عن أسماء بديلة حتى الآن.

وستلعب بلجيكا، التي فازت في أول أربع مباريات بالمجموعة التاسعة بالتصفيات، مع سان مارينو بعد غد الجمعة ثم تواجه اسكتلندا يوم الاثنين.