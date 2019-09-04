رياضة | أحمد زكريا مديرا تنفيذيا لمركز شباب الجزيرة

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استقرت اللجنة المشرفة على إدارة مركز شباب الجزيرة، والمكونة من مدير النشاط الرياضى والمدير المالى، على تعيين اللواء أركان حرب أحمد زكريا، مديرا تنفيذا للمركز خلفا للمدير السابق أمجد زغلول.

وبدأ زكريا ممارسة عمله رسميا داخل المركز بعد انتهاء إجراءت التسليم، وتسلم في وجود لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

وفور تولي زكريا المسئولية أصدر بعض القرارات التنظيمية داخل المركز لتنظيم سير العمل بين الإدارات المختلفة والعاملين بها ووضع نظام جديد للموظفين.

وبذلك تصبح اللجنة المنوط لها إدارة مركز شباب الجزيرة مشكلة من اللواء أركان حرب أحمد زكريا المدير التنفيذي، والعميد شريف صادق مدير النشاط الرياضى والمحاسب صالح إبراهيم المدير المالي.