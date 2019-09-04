رياضة | عمر وإنجى الأفضل فى بطولة القاهرة لناشئي السباحة لمرحلة 11 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر وإنجى الأفضل فى بطولة القاهرة لناشئي السباحة لمرحلة 11 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق لاعبا النادى الاهلى للسباحة مرحلة 11 عاما عمر امام و انجى باسم كأس افضل سباحة وسباحة فى منافسات بطولة القاهرة المقامة حاليا باستاد القاهرة وتنظمها منطقة القاهرة للسباحة برئاسة الدكتور هشام العامرى.

واستطاع السباح الصاعد الواعد عمر إمام من حصد خمس ميداليات ذهبية محققا العلامة الكاملة فى سباقات 50 و100 و 200 و 400 متر حرة و200 متر متنوع ليتوج بذلك بكأسي افضل سباح بالبطولة واحسن رقم فى سباق 400 متر حرة .

وتمكن الموهبة الواعدة عمر إمام من تحطيم الرقم القياسي فى سباق 200 متر حرة مسجلا رقما جديدا باسمه 2.18.42 دقيقة .

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واهدى السباح الواعد عمر إمام الكأس إلى روح جده الراحل حسن إمام والذى توفى قبل ايام قليلة من إنطلاق البطولة وإلى والده الدكتور محمد إمام ووالدته وشقيقه الاكبر السباح ايضا عبدالله .

واهدى عمر إمام الفوز الى الجهاز الفنى للفريق بقيادة المدير الفنى الهضبة خالد عوض ومحمد خطاب والمساعدين محمود شيكا ومحمد سلطان واحمد جمال وعبد الرحمن رمضان ومحمد عصام وعبد الرحمن طارق ومحمد رضا .

فى الوقت نفسه حصلت السباحة الصاعدة الواعدة انجى باسم على كأسى افضل سباحة واحسن رقم فى سباق 200 متر حرة .