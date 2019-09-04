رياضة | الجبلاية تسحب العقوبات من لجنة المسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تسحب العقوبات من لجنة المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني سحب العقوبات من لجنة المسابقات ومنحها للجنة الانضباط خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي قرار الجبلاية عملًا بباقي اتحادات الكرة بالعالم والتي لا يكون فيها للجنة المسابقات فرض أي عقوبات واكتفائها بتنظيم المباريات والمسابقات فقط.

كان عامر حسين قدم تقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات في الأسبوع الماضي بعدما تم تعين اللجنة المؤقتة، خلفا للمجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، والذي تقدم هو ومجلسه استقالة جماعية، عقب خروج المنتخب الوطني، من دور الستة عشر لمسابقة بطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.

ويرغب مسئولو الجبلاية في تعيين رئيس للجنة المسابقات، بعد استقالة حسين، خاصة في ظل إعتذار مازن مرزوق أيضا تولي المنصب، بالوقت الحالي، بسبب ارتباطه بالعمل الخاص وسفره خارج البلاد.

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وأخطر مرزوق اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بموافقته على الاستعانة به كخبير ولكنه طلب تعيين رئيس للجنة يكون متواجد بشكل مستمر.

واستعانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بمازن مرزوق بحكم خبرته فى لجان المسابقات وقام بعمل جدول الدوري للموسم الجديد إلى جانب استشارته فى بعض الأمور الخاصة بالمسابقات ويتم البحث حاليًا من قبل اللجنة عن رئيس للجنة المسابقات.

وحدد الاتحاد المصري، يوم 19 سبتمبر الجاري موعدًا لإقامة مباريات الموسم الجديد، على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك، يوم 18 سبتمبر بالسوبر المصري.

ويخوض الأهلي مواجهة السوبر باعتباره بطل للدوري العام، فيما يلعب الزمالك، المباراة باعتباره بطلا للكأس المحلي، على أن يتم تحديد مكان إقامتها خلال الإسبوع المقبل.