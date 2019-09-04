رياضة | اتجاه لتعيين الزناتي مديرا للمسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتجاه لتعيين الزناتي مديرا للمسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية، تدرس بقوة تعيين حسام الزناتي في منصب مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم للإشراف على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المصدر أن الإدارة ترى ضرورة الاستعانة بالشباب في تسيير أمور الاتحاد ومن أهمها المسابقات بما لديهم من حماس وعلم وإطلاع بإدارة المسابقات العالمية وكيفية تطوير شكل الكرة المصرية لتساير منظومة الاتحاد الدولي والاتحادات القارية في الاعتماد على موظفين محترفين لإدارة شئون الاتحاد بعيدا عن الدور الرئيسي لرؤساء اللجان وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد .

وأكد المصدر أن اللجنة استقرت على الاستعانة بالشباب الذين استثمرت فيهم الدولة المصرية ونجحوا في المساعدة بتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي أشاد العالم بتنظيمها، خاصة وأن الزناتي أحد هؤلاء الذين قدموا جهدا مميزا في تنظيم البطولة القارية، وأثبت كفاءة كبيرة مع مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم لهذا الحدث.