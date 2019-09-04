رياضة | يوفنتوس يهدد برشلونة رغم إغلاق الميركاتو

لا يزال نادي يوفنتوس الإيطالي مصمم على التعاقد مع نجم وسط فريق برشلونة الإسباني على الرغم من اغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن يوفنتوس لم ينسي فكرة التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط البرسا بالرغم من فشله في الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة، كان هدفًا محوريًا ليوفنتوس، لاسيما وأنه توصل لاتفاق بشأن العقد والشروط الشخصية مع البيانكونيري.

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وأضافت أن راكي كان يأمل في الانضمام ليوفنتوس حتى آخر يوم من فترة الانتقالات، والتي أغلقت بشكل رسمي مساء الإثنين الماضي، إلا أن رحيله لم يتحقق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل راكيتيتش تأجل للفترة المقبلة فقط، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل، لاسيما وأنه يجد صعوبة في دخول التشكيل الأساسي لإرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث للبارسا بالليجا.

وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة لم يتوصلا لاتفاق في الأيام الأخيرة، حيث لم يكن البلوجرانا مفتونًا بضم إيمري كان في صفقة تبادلية، بجانب أن يوفنتوس فضّل عدم التضحية بفيديريكو بيرنارديسكي، الذي كان مطلوبًا من برشلونة.

وختمت بأن يوفنتوس أيضًا لا ينوي التخلي عن الكرواتي، لاسيما وأن البيانكونيري يعتبر إيفان هو لاعب الوسط النموذجي في تشكيلة ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي.