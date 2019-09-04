رياضة | أسرار إصرار ليفربول على بيع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرار إصرار ليفربول على بيع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "ميرور" سر تفكير ليفربول في بيع محمد صلاح وهو توفير أموال ضخمة للتعاقد مع كيليان مبابي وجادون سانشو أو كاي هافيرتز وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ثم فيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تأتي من المدير الرياضي لليفربول مايكل إدواردز الراغب في استغلال أموال بيع محمد صلاح بعد أثبت الفريق قدرته في السنوات الأخيرة على استبدال نجومه.

وينوي ليفربول شراء هافيرتز الذي سجل 17 هدفًا مع باير ليفركوزن في الموسم الماضي، ويبلغ من العمر 20 عامًا، ومع بيع صلاح والحصول على أموال التعاقد مع شركة نايكي سيملك الريدز السيولة الكافية لضم الثلاثي هافيرتز ومبابي وسانشو ثلاثي ليفركوزن وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

مباريات محمد صلاح في شهر سبتمبر.. صدام ضد تشيلسي وخوف من فخين

ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح اختبارات صعبة في مباريات شهر سبتمبر حيثُ يواجه أبطال أوروبا 3 مباريات هامة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الرياضي الجديد 2019/2020، والذي يسعى فيه الريدز للتويج باللقب الذي يغيب عن خزائن النادي منذ وقت طويل.

وقدم نادي ليفربول موسماً استثنائياً بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب حيثُ توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام ثم الفوز بلقب السوبر الأوروبي بعد عبور تشيلسي بصعوبة في غياب الحارس البرازيلي الأساسي أليسون بيكر، واحتل الفريق أيضاً وصافة الدوري الانجليزي بالموسم الماضي.

ويتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 3 أهداف بينما في الصدارة تيمو بوكي لاعب نورويتش ورحيم ستيرلينج برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي نرصد لكم متابعينا الكرام ومحبي الكرة العالمية عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي مباريات نادي ليفربول الانجليزي في شهر سبتمبر الجديد ومواعيدها وتوقيتها:

ليفربول × نيوكاسل يونايتد

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يوم السبت الموافق 14 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

تشيلسي × ليفربول

يوم الأحد والموافق 22 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة تشيلسي وليفربول في الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

شيفيلد يونايتد × ليفربول

يوم السبت والموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "برامول لين" مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بعد التلاعب بديفيد ليوز مدافع المدفعجية الذي كشف عن كواليس حديثه الفرعون المصري مشيرًا إلى أنه رفض الاحتكاك بمحمد صلاح في الهدف الثالث حتى لا يتعرض إلى الطرد وهو ما اعترف به صلاح الذي قال إنه لم يشعر بأي احتكاك أو شد من قميصه.