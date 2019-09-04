رياضة | شعار كأس العالم 2022.. تعرف علي شعارات جميع نسخ المونديال عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعار كأس العالم 2022.. تعرف علي شعارات جميع نسخ المونديال عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزاح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الستار مساء أمس الثلاثاء، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، حيث تم الكشف عن الشعار عبر شاشات ضخمة على واجهات أبرز المعالم في البلد المستضيف للبطولة.

- رموز وتفاصيل شعار كأس العالم 2022:

شعار كأس العالم 2022 جاء بتصميم مختلف تمامًا عن شعارات النسخ السابقة من البطولة العالمية، حيث يأخذ في تصميمه شكل كأس العالم، كما يستوحي أبرز عناصره من الشال الصوفي التقليدي المنتشر بشكل كبير في منطقة الخليج العربي.

ويرمز الرقم 8 في شعار كأس العالم 2022 لعدد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، أما التموجات الموجودة في الشعار والتي تحاكي الكثبان الرملية التي تتميز بها الصحراء والطبيعة الجبلية في دول الخليج.

كما يشير شعار مونديال2022 أيضًا إلي رمز اللانهاية، واستخدام هذا الخط المبتكر الذي كتب به إسم البطولة تحت الشعار يبرز جمال الخط العربي، ويمزج بين الثقافة العربية والآسيوية وبين التقاليد والحداثة في آن واحد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ شعارات بطولات كأس العالم منذ 1930 وحتي النسخة القادمة المقرر إقامتها في قطر 2022:-

- أورجواي 1930:

لم يكن هناك شعار رسمي ولكن كان يستخدم الملصق للترويج للبطولة، وكان تصميمه يعتمد علي أحد أنواع الفن الزخرفي (آرت ديكو)، وكان عبارة عن حارس مرمي يدافع عن مرماه ببراعة مع رقم 1 بشكل ضخم في إشارة لكونها أول نسخة للبطولة.

- إيطاليا 1934:

تم استخدام ملصق البطولة كـ"شعار" لها، وكان التصميم عبارة عن لاعب كرة قدم يرتدي الزي الخاص بالمنتخب الإيطالي وكان يتماشى مع ألوان علم البلاد، ويظهر خلفه أعلام البلاد المشاركة في البطولة بشكل شريط أفقي.

- فرنسا 1938:

تصميم شعار هذه النسخة من بطولة كأس العالم جاء عبارة عن شخص منتصر يضع قدمه على الكرة الأرضية في إشارة لهيمنة الفائز بالكأس علي العالم أجمع، وظهر في خلفيته ألوان علم فرنسا.

- البرازيل 1950:

جاء تصميم شعار هذه النسخة مميزًا بعض الشيئ، حيث جاء عبارة عن ساق لاعب كرة قدم يمتد نحو الكرة ويظهر على جواربه جميع أعلام الدول المتنافسة بالبطولة العالمية.

- سويسرا 1954:

شهدت هذه النسخة من كأس العالم أول شعار رسمي للبطولة، وكان تصميمه عبارة عن (الصليب الأبيض) موضوعًا على كرة حمراء في إشارة لتصميم العلم السويسري، ويظهر خلفه الكرة الأرضية، ويوحي إلي أن سويسرا تحتضن العالم.

- السويد 1958:

تصميم شعار بطولة كأس العالم هذا العام جاء عبارة عن لاعب كرة القدم يسدد الكرة قوية لأعلي مع وضع حرفين (VM) بشكل كبير في الخلفية وهي اختصار لكلمة (Varldsmasterskapet) وتعني (كأس العالم) باللغة السويدية.

- تشيلي 1962:

جاء شعار نسخة البطولة عام 1962 مبتكرًا، حيث كان عبارة عن نصف الكرة الأرضية مع نصف كرة القدم يشكلان كرة ضخمة يتوسطها (استاد) يظهر في منتصفه علم دولة تشيلي مستضيفة البطولة.

- إنجلترا 1966:

شعار مونديال 1966 جاء تصميمه عبارة عن علم دولة بريطانيا المستضيفة للبطولة يتوسطه كرة في منتصفها كأس (جول ريميه) وشعار الاتحاد الإنجليزي.

- المكسيك 1970:

استخدم في تصميم كأس العالم 1970 كرة كبيرة استخدم بعض الأشكال الخماسية والسداسية في تصميمها، وكتب أسفلها (MEXICO 70) اسم الدولة المستضيفة للبطولة.

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- ألمانيا 1974:

سيطر اللون الأخضر على تصميم شعار مونديال 1974 التي استضافتها ألمانيا، وكان عبارة عن "كرة" كتب أسفلها (WM 74) وهي إختصار لكلمة (Weltmeisterschaft)، وهي تعني كأس العالم بالألمانية.

- الأرجنتين 1978:

تصميم شعار هذه النسخة من بطولة كأس العالم عبارة كرة (تلستار) بين داخل خطوط باللون اللبني المميز للبلد المستضيف للبطولة وتصميم قمصان المنتخب الأرجنتيني وقتها والذي كان يتكون من خطوط طولية بنفس اللون.

- اسبانيا 1982:

تصميم شعار مونديال 1982 جاء مباشرًا بشكل كبير، حيث ظهر علم اسبانيا الدولة المستضيفة للبطولة وعليه كرة القدم، وأسفلها تم كتابة (أسبانيا 82).

- المكسيك 1986:

يظهر في تصميم هذا الشعار كرة بين نصفي الكرة الأرضية والتي تحمل قارات العالم، في رسالة أن كرة القدم تستطيع أن تصل بين جميع أنحاء العالم، وظهر أسفلها (MEXICO 86) باللون الأبيض والأخضر المميز لعلم المكسيك.

- إيطاليا 1990:

جاء شعار هذه النسخة من البطولة بسيطًا للغاية، عبارة عن كرة صخمة استخدم في تصميمه التأثير ثلاثي الأبعاد مع استخدام ألوان مع علم إيطاليا، الأخضر والأحمر والأسود لملئ مربعات الكرة، وتحتها كُتب (ITALY 90)

- أمريكا 1994:

استخدم الألوان الأزرق والأحمر وشكل كرة القدم في تصميم شعار يشير إلي العلم الأمريكي، وكتب أعلاه (WORLD CUP USA 94)

- فرنسا 1998:

تصميم شعار البطولة عبارة عن شكل الكرة المستخدمة بالبطولة مع استخدام ألوان العلم الفرنسي في تقسيمات الكرة، وتحتها تم تدوين عبارة (FRANCE 98).

- كوريا واليابان 2002:

استخدم كأس العالم تصميم شعار نسخة البطولة عام 2002، حيث رسم الكأس ببعض الخطوط المتناسقة، مع استخدام الألوان البراقة مثل الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، مما أضفي لمسة جمالية على الشعار.

- ألمانيا 2006:

استخدم مجموعة من الوجوه المبتسمة في تصميم شعار كأس العالم 2006، في محاولة من الدولة المستضيفة لتوصيل رسالة للدول المشاركة بالبطولة، أن شعب البلد المضيف ودود ويريد الاحتفال بالبطولة مع العالم بأسره، واثنين من تلك الوجوه كان يرمز للرقمين 0 – 6 في إشارة لعام المونديال 2006 مع إحاطتها بالعلم الألماني.

- جنوب إفريقيا 2010:

تم تصميم الشعار لنشر رسالة الوحدة والتميز والسلام والتقدم في إفريقيا، وجاء التصميم عبارة عن لاعب يحاول ضرب الكرة (ضربة مزدوجة) وفي خلفيته ألوان علم دولة جنوب إفريقيا وعبارة (SOUTH AFRICA 2010).

- البرازيل 2014:

جاء تصميم الشعار عبارة عن أيادي تعانق كأس العالم، مع استخدام الألوان الخضراء والصفراء والتي ترمز لعلم البرازيل، كما تمثل هذه الألوان أيضًا المناطق الاستوائية والشواطئ الذهبية في البلد المستضيف للبطولة.

- روسيا 2018:

أظهر الشعار صورة لكأس مصمم بألوان من الأزرق والأحمر والأسود والذهبي، و تم تصميم الجزء العلوي من الكأس على شكل "كرة سحرية" تشير على ما يبدو بكاتدرائية Red Square وكاتدرائية Fabergé eggs و Sputnik.