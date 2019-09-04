رياضة | تقارير.. الأهلي يضم هداف النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الأهلي يضم هداف النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير إعلامية تونسية إلى أن النادي الأهلي حسم صفقة التعاقد مع اللاعب الصاعد قصي رجب مهاجم فريق الشباب بالنجم الساحلي التونسي.

ووفقاً لما نشرته " Africans Got Football - AGF" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهلي نجح في التعاقد مع قصي رجب صاحب الـ17 عاماً في صفقة انتقال حر بدون دفع أي مبلغ مالي لحسم الصفقة.

وفي حالة إعلان النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم التونسي سيكون مطالباً وقتها بالاستغناء عن احد لاعبيه الاجانب سواء في عملية بيع نهائي أو الخروج على سبيل الإعارة لفسح مكان للوافد الجديد كما يحق للأهلى إعارة قُصى رجب، حيث تمنح لوائح اتحاد الكرة النادى حق إعارة اثنين من لاعبيه الأجانب.