رياضة | ترتيب أفضل 5 أندية في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب أفضل 5 أندية في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت مجلة "فرانس فوتبول"، أن ريال مدريد احتل المركز الرابع في قائمة أفضل الأندية إجراءًا للتعاقدات في الانتقالات الصيفية 2019، خلف أندية مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر، ومواطنه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبرشلونة الإسباني صاحب المركز الثالث، ومتفوقًا على باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الخامس.
وأضافت: "ريال مدريد استحق التواجد في المركز الرابع في القائمة بعد تعاقده مع العديد من اللاعبين المميزين في الانتقالات الصيفية للموسم الحالي بعكس الصفقات الضعيفة التي أجرها الميرنجي في الموسم الماضي، حيث لم يتمكن في تعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي.
بينما تمكن الموسم الحالي من التعاقد مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لتعويض رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد.
وتابعت: "استجاب بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى طلبات زيدان خاصة بالتعاقد مع الثلاثي هازارد، وميندي، ويوفيتيتش.
ويسعى زيدان لاستعادة توازنه بعد التعثرات المتتالية التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي بعدما سقط في فخ التعادل مرتين في أول ثلاث مواجهات بالليجا.
ترتيب ريال مدريد
ويحتل ريال مدريد المركز الخامس ضمن جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز على سيلتا فيجو في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز ثلاثية الميرنجي كلاً من كريم بنزيما، وتوني كروس، ولوكاس فاسكيز، في الدقائق 12، 61، 80 من زمن المباراة.
بينما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه بلد الوليد، في إطار الجولة الثانية، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تقدم كريم بنزيما في النتيجة بالدقيقة 82 من عمر المباراة، قبل أن يدرك سيرجيو جوارديولا التعادل للضيوف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
واختتم الميرنجي نتائجه قبل فترة التوقف الدولي، بالتعثر مجددًا بنتيجة 2/2 أمام مضيفه فياريال، حيث آحرز أهداف الأخير كلاً من جيرارد مورينو، ومويسيس جوميز، في الدقائق 12، و74 من زمن المباراة، وأنقذ الويلزي جاريث بيل فريقه من الهزيمة بهدفين في الدقائق 46، و86 من عمر اللقاء.