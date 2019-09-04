رياضة | ترتيب أفضل 5 أندية في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب أفضل 5 أندية في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن ترتيب أفضل 5 أندية في أوروبا على مستوى التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت مساء يوم الإثنين الماضي، بعد صراع شرس بين الأندية استمر حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول"، أن ريال مدريد احتل المركز الرابع في قائمة أفضل الأندية إجراءًا للتعاقدات في الانتقالات الصيفية 2019، خلف أندية مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر، ومواطنه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبرشلونة الإسباني صاحب المركز الثالث، ومتفوقًا على باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الخامس.

وأضافت: "ريال مدريد استحق التواجد في المركز الرابع في القائمة بعد تعاقده مع العديد من اللاعبين المميزين في الانتقالات الصيفية للموسم الحالي بعكس الصفقات الضعيفة التي أجرها الميرنجي في الموسم الماضي، حيث لم يتمكن في تعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي.

بينما تمكن الموسم الحالي من التعاقد مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لتعويض رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد.

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وتابعت: "استجاب بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى طلبات زيدان خاصة بالتعاقد مع الثلاثي هازارد، وميندي، ويوفيتيتش.

ويسعى زيدان لاستعادة توازنه بعد التعثرات المتتالية التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي بعدما سقط في فخ التعادل مرتين في أول ثلاث مواجهات بالليجا.