رياضة | شوبير: تم الاتفاق على مدرب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: تم الاتفاق على مدرب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن أنه تم الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

ونشر شوبير على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "الناس أخدت الكلمة الأخيرة أن مدرب المنتخب من سبع حروف وترجمتها لاسم معين.. كنت بقول ده مجازَا ليس أكثر، وكان هناك أكتر من اسم مرشح ممكن يكون من سبعة ممكن يكون من تسعة، لكن المؤكد إنه تم الاستقرار عليه".

شوبير يزف بشرى للأهلي عن تدريب رينيه فايلر

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كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق عن أنه شاهد تدريب الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر: "‏روحت النادي الأهلي واتعمدت إني أقعد اتفرج على التدريب، وصعب جدَا نحكم على فايلر طبعا من خلاله" .

وأضاف أحمد شوبير: "لكن.. من رؤيتي ليه الراجل عنده شخصية قوية، المساعدين اللي معاه ليهم دور كبير جدَا، التدريب كان جاد جدَا وشعرت أن ده واصل للاعبين" .

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