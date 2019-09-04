رياضة | محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول الرسمية بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول الرسمية بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي القائمة النهائية المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول الرسمية بجانب الصفقات الجديدة الممثلثة في الحارس أدريان، المدافع سيب فان دين بيرج ولاعب الوسط هيرفي إليوت.

وجاءت القائمة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونرجان، كيليهير.

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الدفاع: جوميز، فان ديك، لوفرين، ماتيب، روبرتسون، سيب فان دين بيرج، أرنولد.

الوسط: كيتا، هندرسون، لالانا، ميلنر، تشامبرلين، فابينيو، فينالدوم، جونز، كين، لويس.

الهجوم: فيرمينو، محمد صلاح، ماني، أوريجي، شاكيري، إليوت، برويستر، لعروسي.

ويسعي ليفربول للدفاع عن اللقب الأوروبي والذي حققه في الموسم الماضي بالفوز في النهائي على فريق توتنهام بهدفين دون رد وسيبدأ الريدز مشواره بالتواجد في المجموعة الخامسة والتي تضم كلاً من نابولي، ريد بول سالزبورج وجينك.