بعد أزمته مع صلاح.. ساديو ماني يعلق بسخرية على صورة انفعاله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على صورة الأزمة التي أثارها مع الجهاز الفني خلال مباراة الفريق الأخيرة، بطريقة ساخرة.

جيمس ميلنر لاعب ليفربول نشر صورة جمعته بزميله ساديو ماني، لحظة غضبه خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام بيرنلي، ليعلق الأخير للمرة الأولى بعد الأزمة.

ميلنر نشر صورة ماني الغاضب، وعلق عليها بشكل ساخر، قائلا: أنا متأكد أن ماني غاضب لأنني لم أشارك في المباراة.. وللمرة الأولى بعد الأزمة، علق ماني على صورة ميلنر على سبيل الدعابة على ما يبدو قائلا “هذا بالضبط ما كنت أتذمر منه”، وجاور التعليق برسوم تعبيرية ضاحكة.

ماني كان قد أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله بآخر 5 دقائق من عمر المباراة، بسبب كرة رفض محمد صلاح تمريرها له، رغم أن السنغالي كان في موقف أفضل للتهديف، في صورة حققت انتشارا واسعا وأثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الصحافة تحدثت كثيرا عن أزمة محتدمة داخل صفوف ليفربول بين النجمين الأفريقيين، بسبب غضب ماني من عدم تمرير صلاح الكرة له خلال المباراة، ولاستبداله خلال لقاء الفريق أمام بيرنلي.

عدد من لاعبي ليفربول تفاعلوا مع السخرية من تعليق ميلنر، ومنهم أليكس أوكسليد تشامبرلين وأندي روبيرتسون.. وجاء منشور ميلنر وتعليق ماني الضاحك، ليهدئ الأوضاع قليلا في ليفربول.

ميلنر كان قد حاول تهدئة ماني، الذي تحدث بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التليفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بمحمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.

ورغم تأكيد اللاعبين المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر، عندما يكون في وضعية أفضل.