لوكاكو يستغيث بسبب العنصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، لاعبي كرة القدم باتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، وذلك بعد تعرضه لـ”صيحات القردة” من مشجعين خلال مباراة فريقه أمام كالياري في الدوري الإيطالي.

لوكاكو واجه خلال المباراة صيحات عنصرية من مشجعي كالياري، الذين سبق لهم أن وجهوا اساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويز كين.

لوكاكو قال في بيان عبر أحد حساباته على مواقع التواصل: تعرض العديد من اللاعبين للإساءة العنصرية في الأشهر الماضية، وتعرضت أنا بدوري لذلك.. كرة القدم لعبة يجب أن يستمتع بها الجميع ولا يجب أن نقبل أي شكل من أشكال التمييز التي تجلب العار إلى لعبتنا.

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المهاجم الدولي المنضم هذا الصيف إلى إنتر ميلانو قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، دعا ثلاثة أطراف إلى التحرك حيال هذه الظاهرة المتنامية، وهي اتحادات اللعبة ومنصات التواصل واللاعبون.

وكالة أنباء “فرانس برس” نقلت عن لوكاكو قوله: “آمل أن تقوم اتحادات كرة القدم حول العالم برد فعل قوي ضد كل حالات التمييز، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي، والعمل بشكل أفضل مع الأندية، لأننا نرى تعليقا عنصريا كل يوم على الأقل تحت منشور للاعب من ذوي البشرة الملونة.

وتعرض لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي بول بوجبا، إلى إساءات عنصرية عبر مواقع التواصل على خلفية إضاعة كل منهما ركلة جزاء في مباراتين من الدوري الممتاز.