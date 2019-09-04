لاعب بايرن ميونيخ جيروم بواتينج يواجه تهمة الاعتداء على صديقته السابقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجه النجم الألماني جيروم بواتينج، لاعب فريق بايرن ميونيخ، اتهامات، بالاعتداء على شريكته السابقة، من قبل السلطات الألمانية.

المدعية “آن لايدينغ”، أكدت أن مكتب المدعي العام في ميونيخ، فتح إجراءات ضد جيروم بواتينغ بشبهة الاعتداء الخطر، بعد تحقيقات مكثفة، وتم توجيه الاتهام إليه في 11 فبراير 2019، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.

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”آن لايدينغ” أشارت إلى أن السلطات القضائية لم تشرع بعد في إجراءات المحاكمة بحق بواتينج البالغ من العمر 31 عاماً.. إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن الاعتداء موضع الشكوى قام به بواتينج بحق شريكته السابقة لعشرة أعوام، وهي والدة اثنين من أولاده الثلاثة.

بواتينج المتوج مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم 2014، تراجع في خيارات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في الآونة الأخيرة، وسط نصائح وجهت إليه أيضا من مسئولي العملاق البافاري بالرحيل عن النادي.

التقارير أوضحت أن بواتينج في طريقه للانتقال إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، لكن الصفقة لم تبصر النور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا.