الان تتابع إيطاليا تسعى لتأمين مقعدها في يورو 2020 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:
أصبح مهاجم نابولي الإيطالي، لورينزو إنسيني، أخر الغائبين عن قائمة منتخب بلاده، الذي يقوده روبرتو مانشيني، وذلك قبل مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، التي من شأنها أن تعزز صدارة “الأزروي” في المجموعة العاشرة من التصفيات.
مع تبقي 6 مباريات في التصفيات، يتصدر المنتخب الإيطالي مجموعته برصيد 12 نقطة، ببينما يمتلك منافسيه في المباراتين المقبلتين، أرمينيا التي يواجهها، غداً الخميس، 6 نقاط في المركز الثالث، وفنلندا التي يواجهها الأحد المقبل، 9 نقاط في المركز الثاني.
وتأتي إصابة إنسيني، بعد تأكد غياب ثنائي دفاع يوفنتوس، جورجيو كيليني، وماتيا دي تشيليو، اللذين تم استبدالهما بدانيلو دامبروزيو وفرانشيسكو أتشيربي في كتيبة الدفاع التي استقبلت وجهاً جديداً، وهو لوكا بلغريني.
لكن مانشيني أيضاً يفتقد لخدمات لاعب وسط روما بريان كريستانتي بسبب نزلة برد، وهو ما أفسح المجال لفينشينزو غريفو، واللاعب الشاب ساندرو تونالي.
وافتتح إنسيني قائد نابولي موسمه مع الفريق بتسجيل هدفين، ليصبح من هدافي الدوري الإيطالي، لكنه فشل في التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي.
ومن بين قائمة المهاجمين الستة المتبقية لدى مانشيني، سجل شيرو إيمبولي هدفين في بطولة الدوري حتى الآن، بينما أظهر الثنائي أندريا بيلوتي، وفيدريكو كيزا، أداءً جيداً.
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