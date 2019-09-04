الان تتابع استبعاد آل فتيل من تشكيلة السعودية بسبب الإصابة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
استبعد مدرب السعودية إيرفي رينار، اللاعب محمد آل فتيل، من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة اليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم بسبب معاناته من إصابة عضلية.
وكتب المنتخب السعودي في حسابه على تويتر يوم امس الثلاثاء، أن آل فتيل خرج من التشكيلة بسبب معاناته من آلام في عضلات أعلى الفخذ.
وكان الجهاز الطبي للسعودية أعلن الإثنين إصابة آل فتيل ومعاناة فراس البريكان من نزلة برد قبل أن يتقرر استبعاد الأول.
وستلعب السعودية مع مالي وديا الخميس، وتبدأ مسيرتها في التصفيات المؤهلة أيضا لكأس آسيا 2023 باللعب مع اليمن يوم الثلاثاء المقبل.
وإلى جانب اليمن تلعب السعودية في التصفيات المشتركة في المجموعة الرابعة مع أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.
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