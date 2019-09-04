صراع أندية أوروبا على إريكسن

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن ناديًا جديدًا اقتحم صراع ضم الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام.
وارتبط إريكسن بالانتقال إلى أندية ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.
ةتبعاً للصحيفة البريطانية "ميرور" فإن إنتر ميلان بات مهمتًا للغاية بالتعاقد مع إريكسن، وقد ينقض على الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يوقع اللاعب على عقد جديد رفقة سبيرز.
وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في يونيو المقبل، ولذلك فإن إدارة النادي اللندني لن تمانع في رحيل اللاعب برسوم منخفضة في انتقالات الشتاء المقبلة.
وجاء قرار اقتحام إنتر لصراع التعاقد مع إريكسن بناء على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، الذي بات يضع اللاعب في مقدمة أهدافه للميركاتو الشتوي.
يذكر أن توتنهام سبق أن حاول الحفاظ على خدمات إريكسن، وعرض عليه الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، إلا أن عرض السبيرز قوبل بالرفض.
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