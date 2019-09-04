قنوات KSA SPORTS تعلن نقل مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 وآسيا 2023

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تعلن قنوات KSA SPORTS نقلها لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023. مباريات المنتخب السعودي الأول منقولة عبر KSA SPORTS - ‏اليمن والسعودية 10 سبتمبر ‏- السعودية وسنغافورة 10 أكتوبر Advertisements ‏- فلسطين والسعودية 15 أكتوبر - ‏أوزبكستان والسعودية 14 نوفمبر ‏- السعودية واليمن 26 مارس - ‏سنغافورة والسعودية 31 مارس - ‏السعودية وفلسطين 4 يونيو ‏- السعودية وأزبكستان 9 يونيو



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