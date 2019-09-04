ميتشو يحذر محمد عواد من مهارات لاعبى بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو على تثبيت محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فى حراسة عرين فريقه فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز، بنهائى مسابقة كأس مصر، المقرر لها يوم الأحد.
وفضل ميتشو عدم إجراء أى تعديلات فى مركز حراسة المرمى، وتثبيت محمد عواد، خاصة فى ظل الحفاظ على مستواه، كما منح المدير الفنى بعض التعليمات الخاصة، والتحذيرات لعواد وأبو جبل، للحرص من السرعات والمهارات الخاصة التى يتميزون بها بعض لاعبو بيراميدز والتى قد تتسبب فى تمثيل خطورة على مرمى الفريق الأبيض.
وطلب ميتشو من حراس مرمى الزمالك، عدم التهاون طوال شوطى المباراة، مع ضرورة استمرار التنبيه على المدافعين بالتمركز الجيد، خاصة أن حارس المرمى دائمًا يكون أكثر اللاعبين كاشفًا للملعب.
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