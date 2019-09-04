تقارير تونسية: الأهلى يضم مهاجم النجم الساحلى الشاب قصى رجب...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية تونسية، أن الأهلى ضم اللاعب التونسى الصاعد قُصى رجب هداف فريق الشباب بالنجم الساحلى التونسى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت صفحة " Africans Got Football - AGF" عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الأهلى ضم قصى رجب صاحب الـ17 عاماً مجانا. جدير بالذكر أن الأهلى يضم خمسة لاعبين أجانب هم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والمالى آليو ديانج والمغربى وليد آزارو. وفى حالة ضم قُصى رجب للأهلى سيكون النادى مُطالبا بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب على سبيل الإعارة أو الرحيل النهائى، كما يحق للأهلى إعارة قُصى رجب، حيث تمنح لوائح إتحاد الكرة النادى حق إعارة اثنين من لاعبيه الأجانب.

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