الأهلي كان قريبا من مدرب صلاح السابق.. بيبو: المقابل المادي ليس سبب فشل التعاقد مع سباليتي

كتب: ضياء السقا

كشف خالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن تفاوض المارد الأحمر، مع المدرب الإيطالي الشهير لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لروما وأنتر ميلان، من أجل تولي المهمة الفنية للفريق، خلفا للأوروجواياني مارتن لا سارتي.

وأكد بيبو في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، وأن المقابل المادي لم يكن السبب الرئيسي لعدم استقدام سباليتي، مضيفا :"هناك تفاصيل كثيرة في المفاوضات ولم تتم الصفقة في النهاية".

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وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "في النهاية تم الاستقرار على فايلر، وهو اسم كبير، ومدرب يتناسب مع إمكانيات النادي تماماً، ويتوافق مع ما كنا نريده".

جدير بالذكر أن سباليتي سبق له تدريب النجم المصري محمد صلاح، أثناء تواجده في روما الإيطالي، ونجح المدرب الشهير وقتها في تطوير القدرات التهديفية للاعب ليفربول الحالي.